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Турбокомпрессор HX52W D11/DXI11 Volvo/RVI Premium/Kerax DXI11 артикул 214675 DT SPARE PARTS в Алматы

214675 DT SPARE PARTS Турбокомпрессор HX52W D11/DXI11 Volvo/RVI Premium/Kerax DXI11
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214675
Наименование Турбокомпрессор HX52W D11/DXI11 Volvo/RVI Premium/Kerax DXI11
Тип зарядки Турбонагнетатель
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Вес [г] 21058
Гарантия 2 года гарантии
Запчасть турбина HX52W D11/DXI11 Вольво/Рено Премиум/Керакс DXI11 представлена по производителю DT с артикулом 2.14675. У данной детали есть аналоги с номерами: 214675 Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина HX52W D11/DXI11 Вольво/Рено Премиум/Керакс DXI11 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор HX52W D11/DXI11 Volvo/RVI Premium/Kerax DXI11 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214675 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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