Вес [г] 21058 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть турбина HX52W D11/DXI11 Вольво/Рено Премиум/Керакс DXI11 представлена по производителю DT с артикулом 2.14675. У данной детали есть аналоги с номерами: 214675 Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина HX52W D11/DXI11 Вольво/Рено Премиум/Керакс DXI11 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.