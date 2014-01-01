Гарантия 2 года гарантии

Запчасть турбина Вольво D9 A/B D13 A/B/C D16 C/E/G (20833087) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.14663. У данной детали есть аналоги с номерами: 214663, 53299906913, 20490969, 20738765. Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Вольво D9 A/B D13 A/B/C D16 C/E/G (20833087) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.