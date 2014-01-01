menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Турбокомпрессор (с установочным к-том) Volvo D9A/B, D13A/B/C (20993930) DT артикул 214661 DT SPARE PARTS в Алматы

214661 DT SPARE PARTS Турбокомпрессор (с установочным к-том) Volvo D9A/B, D13A/B/C (20993930) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214661
Наименование Турбокомпрессор (с установочным к-том) Volvo D9A/B, D13A/B/C (20993930) DT
Тип зарядки Турбонагнетатель
Вес [г] 21034
Гарантия 2 года гарантии
Запчасть турбина (с установочным к-том) Вольво D9A/B D13A/B/C (20993930) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.14661. У данной детали есть аналоги с номерами: 214661 Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина (с установочным к-том) Вольво D9A/B D13A/B/C (20993930) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

ZF 0734300479

яЮКЭМХЙ ТКЮМЖЮ пйо Scania D100/120X10mm
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор (с установочным к-том) Volvo D9A/B, D13A/B/C (20993930) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214661 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0