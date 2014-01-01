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Запчасть турбина (с установочным к-том) Вольво D9A/B D13A/B/C (20993930) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.14661. У данной детали есть аналоги с номерами: 214661 Компрессоры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина (с установочным к-том) Вольво D9A/B D13A/B/C (20993930) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.