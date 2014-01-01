|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|214651
|Наименование
|Электромагнитный клапан, цилиндр переключения
|Вес [г]
|1764
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ø отверстия [мм]
|8,8
|Длина кабеля [мм]
|350
|Количество отверстий
|3
|Параметр
|4 poles
|Количество втычных контактов
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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