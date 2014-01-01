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Электромагнитный клапан, цилиндр переключения артикул 214651 DT SPARE PARTS в Алматы

214651 DT SPARE PARTS Электромагнитный клапан, цилиндр переключения
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214651
Наименование Электромагнитный клапан, цилиндр переключения
Вес [г] 1764
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 8,8
Длина кабеля [мм] 350
Количество отверстий 3
Параметр 4 poles
Количество втычных контактов 10

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Электромагнитный клапан, цилиндр переключения производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214651 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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