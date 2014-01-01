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Соединительные элементы, система выпуска артикул 214598 DT SPARE PARTS в Алматы

214598 DT SPARE PARTS Соединительные элементы, система выпуска
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214598
Наименование Соединительные элементы, система выпуска
Коннетор Хомут
Вес [г] 317
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр от [мм] 127
Диаметр до [мм] 132
Высота [мм] 49,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Соединительные элементы, система выпуска производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214598 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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