|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|214598
|Наименование
|Соединительные элементы, система выпуска
|Коннетор
|Хомут
|Вес [г]
|317
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр от [мм]
|127
|Диаметр до [мм]
|132
|Высота [мм]
|49,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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