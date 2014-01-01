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Уплотнительное кольцо артикул 214127 DT SPARE PARTS в Алматы

214127 DT SPARE PARTS Уплотнительное кольцо
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214127
Наименование Уплотнительное кольцо
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Вес [г] 4
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 95
Толщина [мм] 3

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214127 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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