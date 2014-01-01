Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 214079 Наименование Шланг наддувочного воздуха турбокомпрессора D=76mm/L=80mm (синий) VOLVO F10/F12/N12

Запчасть шланг наддувочного воздуха турбокомпрессора D=76mm/L=80mm (синий) Вольво F 10/Ф 12/N12 представлена по производителю DT с артикулом 2.14079. У данной детали есть аналоги с номерами: 214079, 470327, 20300101. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг наддувочного воздуха турбокомпрессора D=76mm/L=80mm (синий) Вольво F 10/Ф 12/N12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.