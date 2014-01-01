Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 134 Наружный диаметр [мм] 168 Высота [мм] 441

Запчасть фильтр воздушный внутренний представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.14074. У данной детали есть аналоги с номерами: 3979928, E496LS. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный внутренний, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.