Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 151 Наружный диаметр [мм] 304 Высота [мм] 410

Запчасть фильтр воздушный FM (21834199 8149064) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.14073. У данной детали есть аналоги с номерами: 033106, 033108, 0986626777, 0986626782, 0986B03523, 100208902380, 101765. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный FM (21834199 8149064), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.