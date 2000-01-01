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Фильтр воздушный FM (21834199, 8149064) артикул 214073 DT SPARE PARTS в Алматы

214073 DT SPARE PARTS Фильтр воздушный FM (21834199, 8149064)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214073
Наименование Фильтр воздушный FM (21834199, 8149064)
Вес [г] 4660
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 151
Наружный диаметр [мм] 304
Высота [мм] 410
Запчасть фильтр воздушный FM (21834199 8149064) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.14073. У данной детали есть аналоги с номерами: 033106, 033108, 0986626777, 0986626782, 0986B03523, 100208902380, 101765. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный FM (21834199 8149064), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр воздушный FM (21834199, 8149064) производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214073 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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