|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|214072
|Наименование
|Фильтр воздушный Volvo FH12 (8149961) DT
|Вес [г]
|5286
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|202
|Наружный диаметр [мм]
|332
|Высота [мм]
|413
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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