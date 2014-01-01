Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 202 Наружный диаметр [мм] 332 Высота [мм] 413

Запчасть фильтр воздушный Вольво ФШ 12 (8149961) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.14072. У данной детали есть аналоги с номерами: FLI9043, 214072, 033106, SK585002501, 0986B03523, F026400034, P782396. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный Вольво ФШ 12 (8149961) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.