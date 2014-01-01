Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 178 Наружный диаметр [мм] 270 Высота [мм] 567

Запчасть фильтр воздушный 2.14069 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.14069. У данной детали есть аналоги с номерами: 214069, LX84, E127L, AF4230, 0986B03542, MF520, P780519. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный 2.14069 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.