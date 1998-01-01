|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|214066
|Наименование
|Фильтр воздушный для грузовика Вольво FL10 (1985-1998)
|Вес [г]
|1160
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|10
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|124
|Наружный диаметр 1 [мм]
|152
|Наружный диаметр 2 [мм]
|161
|Высота [мм]
|512
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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