Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 1(мм) 10 Внутренний диаметр 2 (мм) 124 Наружный диаметр 1 [мм] 152 Наружный диаметр 2 [мм] 161 Высота [мм] 512

Запчасть фильтр воздушный для грузовика Вольво FL10 (1985-1998) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.14066. У данной детали есть аналоги с номерами: 1665886, LX732. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный для грузовика Вольво FL10 (1985-1998), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.