Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 201 Наружный диаметр [мм] 330 Высота [мм] 415

Запчасть фильтр воздушный ФШ 12 С крышкой представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 214064. У данной детали есть аналоги с номерами: 033112, 0986626786, 100208902410, 101766, 1500319, 1534960, 1665898. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный ФШ 12 С крышкой, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.