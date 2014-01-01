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Фильтр воздушный (внутренний элемент) Volvo F10/12 138x174x545 (1660377) DT артикул 214053 DT SPARE PARTS в Алматы

214053 DT SPARE PARTS Фильтр воздушный (внутренний элемент) Volvo F10/12 138x174x545 (1660377) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214053
Наименование Фильтр воздушный (внутренний элемент) Volvo F10/12 138x174x545 (1660377) DT
Вес [г] 1663
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 138
Наружный диаметр [мм] 174
Высота [мм] 545
Запчасть фильтр воздушный (внутренний элемент) Вольво F 10/12 138x174x545 (1660377) DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.14053. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный (внутренний элемент) Вольво F 10/12 138x174x545 (1660377) DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр воздушный (внутренний элемент) Volvo F10/12 138x174x545 (1660377) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214053 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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