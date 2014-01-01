Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 138 Наружный диаметр [мм] 174 Высота [мм] 545

Запчасть фильтр воздушный (внутренний элемент) Вольво F 10/12 138x174x545 (1660377) DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.14053. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный (внутренний элемент) Вольво F 10/12 138x174x545 (1660377) DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.