Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 203 Наружный диаметр [мм] 355 Высота [мм] 415

Запчасть фильтр воздушный FH 16 представлена по производителю DT с артикулом 2.14051. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX132589, 214051, 033111, P778778, E317L, LX1280, A850. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный FH 16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.