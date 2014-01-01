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Фильтр воздушный Вольво BUS/FL вставка артикул 214049 DT SPARE PARTS в Алматы

214049 DT SPARE PARTS Фильтр воздушный Вольво BUS/FL вставка
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214049
Наименование Фильтр воздушный Вольво BUS/FL вставка
Вес [г] 1220
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 175
Наружный диаметр [мм] 197
Высота [мм] 322
Запчасть фильтр воздушный Вольво Автобус/FL вставка представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.14049. У данной детали есть аналоги с номерами: 0986B03545, 1457433566, 1660903, E580LS, P783756. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный Вольво Автобус/FL вставка, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр воздушный Вольво BUS/FL вставка производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214049 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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