Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 175 Наружный диаметр [мм] 197 Высота [мм] 322

Запчасть фильтр воздушный Вольво Автобус/FL вставка представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.14049. У данной детали есть аналоги с номерами: 0986B03545, 1457433566, 1660903, E580LS, P783756. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный Вольво Автобус/FL вставка, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.