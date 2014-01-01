Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 183 Наружный диаметр 1 [мм] 281 Наружный диаметр 2 [мм] 338,5 Высота [мм] 665

Запчасть фильтр воздушный LX2807 Вольво F16 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.14048. У данной детали есть аналоги с номерами: 1661667, 214048, LX2807, P787492. Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный LX2807 Вольво F16 DT, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.