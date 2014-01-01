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Фильтр воздушный LX2807 VOLVO F16 DT артикул 214048 DT SPARE PARTS в Алматы

214048 DT SPARE PARTS Фильтр воздушный LX2807 VOLVO F16 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 214048
Наименование Фильтр воздушный LX2807 VOLVO F16 DT
Вес [г] 4860
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 183
Наружный диаметр 1 [мм] 281
Наружный диаметр 2 [мм] 338,5
Высота [мм] 665
Запчасть фильтр воздушный LX2807 Вольво F16 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.14048. У данной детали есть аналоги с номерами: 1661667, 214048, LX2807, P787492. Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный LX2807 Вольво F16 DT, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр воздушный LX2807 VOLVO F16 DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 214048 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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