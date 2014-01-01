Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 169 Наружный диаметр [мм] 203 Высота [мм] 447

Запчасть фильтр воздушный Вольво ФШ 12/16 вставка 2.14046 представлена по производителю DT с артикулом 2.14046. У данной детали есть аналоги с номерами: 214046, AF4532, E420LS, 50013909, 1674100, LXS282, A1605. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный Вольво ФШ 12/16 вставка 2.14046 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.