Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 200 Наружный диаметр [мм] 310 Высота [мм] 370

Запчасть воздушный фильтр B6/10 представлена по производителю DT с артикулом 2.14045. У данной детали есть аналоги с номерами: 214045, 0986B03521, P777152, 11586, AF4251, E291L, LX93. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия воздушный фильтр B6/10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.