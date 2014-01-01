Рабочее давление до [бар] 10 Напряжение [В] 24 Размер резьбы M12 x 1,5 Количество втычных контактов 2

Если вы хотите купить кран (клапан) электромагнитный., просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC. У данной детали есть аналоги с номерами: Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.