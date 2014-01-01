|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|214021
|Наименование
|Кран (клапан) электромагнитный.
|Вес [г]
|413
|Гарантия
|2 года гарантии
|Рабочее давление до [бар]
|10
|Напряжение [В]
|24
|Размер резьбы
|M12 x 1,5
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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