Диаметр [мм] 80

Запчасть пГУ Вольво представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 213092. У данной детали есть аналоги с номерами: 101736, 11739, 1504845, 1526523, 1655639, 1673067, 213092OEM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить пГУ Вольво, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.