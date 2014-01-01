Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 28,6

Запчасть цилиндр сцепления F 10/12 1977/06-;FL7/1 представлена по производителю DT с артикулом 2.13001. У данной детали есть аналоги с номерами: 213001, KG2801411, 8126730, 0962046, BK1301703AS, 34640, 38919. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр сцепления F 10/12 1977/06-;FL7/1 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.