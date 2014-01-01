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Обратный клапан Рено Магнум двигатель DXi13 артикул 212473 DT SPARE PARTS в Алматы

212473 DT SPARE PARTS Обратный клапан Рено Магнум двигатель DXi13
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 212473
Наименование Обратный клапан Рено Магнум двигатель DXi13
Вид эксплуатации ручной
Тип клапана Комбинированный клапан
Вес [г] 51
Гарантия 2 года гарантии
Ширина зева гаечного ключа 21
Размер резьбы M14 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Обратный клапан Рено Магнум двигатель DXi13 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 212473 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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