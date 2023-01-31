Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом Гарантия 2 года гарантии Ширина зева гаечного ключа 24 Точка включения до [бар] 7 Размер резьбы M16 x 1,5 Количество втычных контактов 4

Если вы хотите купить датчик давления масла/топлива 4 контакта Вольво и Рено, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.12461. У данной детали есть аналоги с номерами: 05740494, 093319, 100346, 100347, 100393, 101013, 20375013. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.