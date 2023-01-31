|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|212461
|Наименование
|Датчик давления масла/топлива 4 контакта VOLVO и RVI
|Количество присоединений
|4
|Вес [г]
|50
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с уплотнительным кольцом
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ширина зева гаечного ключа
|24
|Точка включения до [бар]
|7
|Размер резьбы
|M16 x 1,5
|Количество втычных контактов
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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