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Датчик давления масла/топлива 4 контакта VOLVO и RVI артикул 212461 DT SPARE PARTS в Алматы

212461 DT SPARE PARTS Датчик давления масла/топлива 4 контакта VOLVO и RVI
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 212461
Наименование Датчик давления масла/топлива 4 контакта VOLVO и RVI
Количество присоединений 4
Вес [г] 50
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Гарантия 2 года гарантии
Ширина зева гаечного ключа 24
Точка включения до [бар] 7
Размер резьбы M16 x 1,5
Количество втычных контактов 4
Если вы хотите купить датчик давления масла/топлива 4 контакта Вольво и Рено, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.12461. У данной детали есть аналоги с номерами: 05740494, 093319, 100346, 100347, 100393, 101013, 20375013. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления масла/топлива 4 контакта VOLVO и RVI производителя DT SPARE PARTS с артикулом 212461 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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