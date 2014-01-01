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Клапан обратный Вольво ФШ 13 New 212371 артикул 212371 DT SPARE PARTS в Алматы

212371 DT SPARE PARTS Клапан обратный Вольво ФШ 13 New 212371
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 212371
Наименование Клапан обратный Вольво ФШ 13 New 212371
Вес [г] 85
Гарантия 2 года гарантии
Использование давления для открывания (бар) 3,2
Размер резьбы M16 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан обратный Вольво ФШ 13 New 212371 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 212371 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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