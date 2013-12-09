|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|212310
|Наименование
|Датчик уровня топлива Volvo Bus 9/12/13 (D/DH engine)
|Тип датчика
|Датчик приемной трубы
|Вес [г]
|661
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|390
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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