Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 390

Запчасть датчик уровня топлива Вольво Автобус 9/12/13 (D/DH engine) представлена по производителю DT с артикулом 2.12310. У данной детали есть аналоги с номерами: 212310 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик уровня топлива Вольво Автобус 9/12/13 (D/DH engine) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.