Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 640

Запчасть датчик уровня 640 mm представлена по производителю DT с артикулом 2.12286. У данной детали есть аналоги с номерами: 212286, 212132, PM8144007. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик уровня 640 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.