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Датчик уровня 640 mm артикул 212286 DT SPARE PARTS в Алматы

212286 DT SPARE PARTS Датчик уровня 640 mm
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 212286
Наименование Датчик уровня 640 mm
Тип датчика для автомобилей с датчиком балансира
Вес [г] 789
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 640
Запчасть датчик уровня 640 mm представлена по производителю DT с артикулом 2.12286. У данной детали есть аналоги с номерами: 212286, 212132, PM8144007. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик уровня 640 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик уровня 640 mm производителя DT SPARE PARTS с артикулом 212286 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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