|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|212254
|Наименование
|Гайка, приводной механизм - топливный насос высок. давления
|Вес [г]
|11,5
|Гарантия
|2 года гарантии
|Размер резьбы
|M10 x 1,5
|Качество / класс
|8
|Параметр
|A
|DIN / ISO
|DIN 6923
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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