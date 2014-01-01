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Топливный фильтр артикул 212237 DT SPARE PARTS в Алматы

212237 DT SPARE PARTS Топливный фильтр
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 212237
Наименование Топливный фильтр
Вес [г] 1240
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 109
Высота [мм] 262
Размер резьбы M32 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Топливный фильтр производителя DT SPARE PARTS с артикулом 212237 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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