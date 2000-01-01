Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 24,5 Наружный диаметр [мм] 89 Высота [мм] 91

Запчасть фильтр воздушный Вольво FH 12 (2000>) Топливного бака представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.12236. У данной детали есть аналоги с номерами: 0986B03528, 11584, 244200, 3944785, 50014002, 8152009, AF4331. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр воздушный Вольво FH 12 (2000>) Топливного бака, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.