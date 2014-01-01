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Фильтр топливный сепаратора Вольво ФШ12 212232 артикул 212232 DT SPARE PARTS в Алматы

212232 DT SPARE PARTS Фильтр топливный сепаратора Вольво ФШ12 212232
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 212232
Наименование Фильтр топливный сепаратора Вольво ФШ12 212232
Вес [г] 735
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 107
Высота [мм] 155
Размер резьбы 1" x 14 UNS

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр топливный сепаратора Вольво ФШ12 212232 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 212232 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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