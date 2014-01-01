Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 483

Если вы хотите купить топливозаборник Вольво F 10 12 16 L=483мм 85110089, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, Ф10, Ф12, Ф 10, Ф 12. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.12146. У данной детали есть аналоги с номерами: 212144, 85110089. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.