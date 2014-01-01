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Топливозаборник Вольво F10 12 16 L=483мм 85110089 артикул 212146 DT SPARE PARTS в Алматы

212146 DT SPARE PARTS Топливозаборник Вольво F10 12 16 L=483мм 85110089
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 212146
Наименование Топливозаборник Вольво F10 12 16 L=483мм 85110089
Тип датчика Датчик приемной трубы
Вес [г] 732
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 483
Если вы хотите купить топливозаборник Вольво F 10 12 16 L=483мм 85110089, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, Ф10, Ф12, Ф 10, Ф 12. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.12146. У данной детали есть аналоги с номерами: 212144, 85110089. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Топливозаборник Вольво F10 12 16 L=483мм 85110089 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 212146 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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