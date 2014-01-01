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Сальник привода ТНВД, 2.12110 DT артикул 212110 DT SPARE PARTS в Алматы

212110 DT SPARE PARTS Сальник привода ТНВД, 2.12110 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 212110
Наименование Сальник привода ТНВД, 2.12110 DT
Вес [г] 21,5
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 35
Наружный диаметр [мм] 65
Высота [мм] 8
Запчасть сальник привода ТНВД 2.12110 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.12110. У данной детали есть аналоги с номерами: 212110, 15067700, 12017218B, 760240, 813367700, 1206221, 1546221. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник привода ТНВД 2.12110 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник привода ТНВД, 2.12110 DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 212110 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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