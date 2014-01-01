Внутренний диаметр 35 Наружный диаметр [мм] 65 Высота [мм] 8

Запчасть сальник привода ТНВД 2.12110 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.12110. У данной детали есть аналоги с номерами: 212110, 15067700, 12017218B, 760240, 813367700, 1206221, 1546221. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник привода ТНВД 2.12110 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.