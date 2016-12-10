Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 212020 Наименование Трубка топливная F/FL/N/NL 10/12/16 - TD 120 F/G motor 60641 --; TD 121, TD 122; Bus B 10/12 (TD/THD Вес [г] 166 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть трубка топливная F/FL/N/NL 10/12/16 TD 120 F/G motor 60641 ;-TD 121 TD 122; Автобус B 10/12 (TD/THD представлена по производителю DT с артикулом 2.12020. У данной детали есть аналоги с номерами: 212020, 468981. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка топливная F/FL/N/NL 10/12/16 TD 120 F/G motor 60641 ;-TD 121 TD 122; Автобус B 10/12 (TD/THD на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.