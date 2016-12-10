|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|212020
|Наименование
|Трубка топливная F/FL/N/NL 10/12/16 - TD 120 F/G motor 60641 --; TD 121, TD 122; Bus B 10/12 (TD/THD
|Вес [г]
|166
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Трубка топливная F/FL/N/NL 10/12/16 - TD 120 F/G motor 60641 --; TD 121, TD 122; Bus B 10/12 (TD/THD производителя DT SPARE PARTS с артикулом 212020 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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