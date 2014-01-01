Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 211445 Наименование Прокладка картера Volvo FM360 дв.D13A/D13B Вес [г] 317 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть прокладка картера Вольво FM360 дв.D13A/D13B представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 211445. У данной детали есть аналоги с номерами: 156361, 20541940, 620424, 713775100, 7420541940. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка картера Вольво FM360 дв.D13A/D13B, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.