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Запчасть прокладка картера DXi12; D12C/D; Рено Mugnum; Вольво FH/FM12; представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.11440. У данной детали есть аналоги с номерами: 20532272, 20710229, 2580582, 355950, 5001874651, 620421, 713774900. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка картера DXi12; D12C/D; Рено Mugnum; Вольво FH/FM12;, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.