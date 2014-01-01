|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|211435
|Наименование
|Уплотнительное кольцо
|для оригинального номера
|21532261
|Диаметр прокладки [мм]
|14,5
|Форма
|Уплотнительное кольцо круглого сечения
|Материал
|HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)
|Вес [г]
|0,8
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|14,5
|Наружный диаметр [мм]
|21
|Толщина [мм]
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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