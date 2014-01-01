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Прокладка, масляный насос артикул 211433 DT SPARE PARTS в Алматы

211433 DT SPARE PARTS Прокладка, масляный насос
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 211433
Наименование Прокладка, масляный насос
Вес [г] 4
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 20,7
Наружный диаметр [мм] 28,8
Высота [мм] 7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка, масляный насос производителя DT SPARE PARTS с артикулом 211433 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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