|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|211423
|Наименование
|Уплотнительное кольцо вала, приводной вал (масляный насос)
|Вес [г]
|4,7
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|34,5
|Наружный диаметр [мм]
|45
|Высота [мм]
|6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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