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Прокладка, масляный насос артикул 211413 DT SPARE PARTS в Алматы

211413 DT SPARE PARTS Прокладка, масляный насос
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 211413
Наименование Прокладка, масляный насос
Вес [г] 6,6
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 19,3
Наружный диаметр [мм] 27,3
Высота [мм] 12,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Прокладка, масляный насос производителя DT SPARE PARTS с артикулом 211413 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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