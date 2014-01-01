|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|211346
|Наименование
|Патрубок маслозаливной горловины Volvo D9A, D12D, D13 A/B/C (20476865) DT
|Вес [г]
|512
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр 1(мм)
|28
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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