Внутренний диаметр 1(мм) 28 Внутренний диаметр 2 (мм) 35

Запчасть патрубок маслозаливной горловины Вольво D9A D12D D13 A/B/C (20476865) DT представлена по производителю DT с артикулом 2.11346. У данной детали есть аналоги с номерами: 211346 Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок маслозаливной горловины Вольво D9A D12D D13 A/B/C (20476865) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.