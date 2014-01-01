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Поддон металл Volvo FH12 FM12 ФШ12 ФМ12 D12A D12C D12D артикул 211331 DT SPARE PARTS в Алматы

211331 DT SPARE PARTS Поддон металл Volvo FH12 FM12 ФШ12 ФМ12 D12A D12C D12D
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 211331
Наименование Поддон металл Volvo FH12 FM12 ФШ12 ФМ12 D12A D12C D12D
Тип сборки запресованый
Вес [г] 14140
Из многих частей Из 3 частей
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1195
Высота [мм] 295
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Поддон металл Volvo FH12 FM12 ФШ12 ФМ12 D12A D12C D12D производителя DT SPARE PARTS с артикулом 211331 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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