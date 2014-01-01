|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|211331
|Наименование
|Поддон металл Volvo FH12 FM12 ФШ12 ФМ12 D12A D12C D12D
|Тип сборки
|запресованый
|Вес [г]
|14140
|Из многих частей
|Из 3 частей
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|1195
|Высота [мм]
|295
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Поддон металл Volvo FH12 FM12 ФШ12 ФМ12 D12A D12C D12D производителя DT SPARE PARTS с артикулом 211331 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита