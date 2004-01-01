|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|211173
|Наименование
|Датчик уровня масла Volvo FH12 FM12 двигатель D9B D12D D16C D16E
|Вес [г]
|190
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ø отверстия [мм]
|7
|Длина [мм]
|510
|Количество втычных контактов
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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