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Датчик уровня масла Volvo FH12 FM12 двигатель D9B D12D D16C D16E артикул 211173 DT SPARE PARTS в Алматы

211173 DT SPARE PARTS Датчик уровня масла Volvo FH12 FM12 двигатель D9B D12D D16C D16E
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 211173
Наименование Датчик уровня масла Volvo FH12 FM12 двигатель D9B D12D D16C D16E
Вес [г] 190
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 7
Длина [мм] 510
Количество втычных контактов 4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик уровня масла Volvo FH12 FM12 двигатель D9B D12D D16C D16E производителя DT SPARE PARTS с артикулом 211173 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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