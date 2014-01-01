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Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст. артикул 211078 DT SPARE PARTS в Алматы

211078 DT SPARE PARTS Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст.
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 211078
Наименование Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст.
Форма А-образный
Материал медь
Вес [г] 3
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 24
Наружный диаметр [мм] 30
Толщина [мм] 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, резьбовая пробка маслосливн. отверст. производителя DT SPARE PARTS с артикулом 211078 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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