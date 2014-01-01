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Фильтр масляный LONG LIFE (M+H:W11102/34) RENAULT Premium II TR/PR,Kerax/DXi 11/13,Magnum DXi 12 артикул 211037 DT SPARE PARTS в Алматы

211037 DT SPARE PARTS Фильтр масляный LONG LIFE (M+H:W11102/34) RENAULT Premium II TR/PR,Kerax/DXi 11/13,Magnum DXi 12
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 211037
Наименование Фильтр масляный LONG LIFE (M+H:W11102/34) RENAULT Premium II TR/PR,Kerax/DXi 11/13,Magnum DXi 12
Вес [г] 1130
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 108
Высота [мм] 262
Размер резьбы 1 1/8" x 16 UNF
Запчасть фильтр масляный LONG LIFE (M+H:W11102/34) Рено Премиум II TR/PR Керакс DXi 11 13 Магнум DXi 12 представлена по производителю DT с артикулом 2.11037. У данной детали есть аналоги с номерами: 211037, 033145, 043063, H200W20, H200W40, SP51931, OC370. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный LONG LIFE (M+H:W11102/34) Рено Премиум II TR/PR Керакс DXi 11 13 Магнум DXi 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр масляный LONG LIFE (M+H:W11102/34) RENAULT Premium II TR/PR,Kerax/DXi 11/13,Magnum DXi 12 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 211037 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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