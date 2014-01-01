Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 108 Высота [мм] 262 Размер резьбы 1 1/8" x 16 UNF

Запчасть фильтр масляный LONG LIFE (M+H:W11102/34) Рено Премиум II TR/PR Керакс DXi 11 13 Магнум DXi 12 представлена по производителю DT с артикулом 2.11037. У данной детали есть аналоги с номерами: 211037, 033145, 043063, H200W20, H200W40, SP51931, OC370. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный LONG LIFE (M+H:W11102/34) Рено Премиум II TR/PR Керакс DXi 11 13 Магнум DXi 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.