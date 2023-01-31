|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|211036
|Наименование
|Фильтр масляный Volvo D9/D13 21707132 Renault 7420541379 DT
|Вес [г]
|1201
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|110
|Высота [мм]
|262
|Размер резьбы
|1 3/8" x 16 UNF
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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