Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 110 Высота [мм] 262 Размер резьбы 1 3/8" x 16 UNF

Запчасть фильтр масляный Вольво D9/D13 21707132 Рено 7420541379 DT представлена по производителю DT с артикулом 2.11036. У данной детали есть аналоги с номерами: 211036, H200WN01, LF3654, SP4530, 033143, 101775, 742054137. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный Вольво D9/D13 21707132 Рено 7420541379 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.