|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|211017
|Наименование
|Прокладка, масляный поддон
|Вес [г]
|425
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|905,6
|Ширина [мм]
|307,6
|Толщина [мм]
|8,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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