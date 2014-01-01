Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 210817 Наименование Распредвал Вольво аналог 21110437 Вес [г] 34620 Гарантия 2 года гарантии

Если вы хотите купить распредвал Вольво аналог 21110437, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, FH 13, ФШ 13, FM 13, ФМ 13. С двигателями D13, D13C. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.10817. У данной детали есть аналоги с номерами: 030500D13C00, 0666041, 080500DXI133, 21110437, 22431881, 22584597, 7421110437. Распредвалы для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные распредвалы для грузовиков с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.