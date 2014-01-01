Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 210807 Наименование Вал распределительный Volvo D12C/D Euro 3 (3165224) Diesel Technic Вес [г] 34480 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть вал распределительный Вольво D12C/D Euro 3 (3165224) Diesel Technic представлена по производителю DT с артикулом 2.10807. У данной детали есть аналоги с номерами: 210807, 030500D12C00, 3165224, 7403165224. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вал распределительный Вольво D12C/D Euro 3 (3165224) Diesel Technic на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.