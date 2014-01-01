Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 210802 Наименование Распредвал Вольво двигатель D13A 20742610 Вес [г] 32000 Гарантия 2 года гарантии

Если вы хотите купить распредвал Вольво двигатель D13A 20742610, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, ФШ 13, FM 13, ФМ 13. С двигателями D13A. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.10802. У данной детали есть аналоги с номерами: 030500D13A00, 080500DXI130, 20100413000, 20742610, 22584602, 7420742610. Распредвалы для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные распредвалы для грузовиков с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.